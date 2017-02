Rosie Huntington-Whiteley este insarcinata cu primul copil, modelul anuntand vestea pe Instagram.

In fotografia postata pe Instagram, Rosie isi arata cu mandrie burtica de gravida si a precizat ca poza a fost realizata de logodnicul ei.

Very happy to share that Jason and I are expecting!! Lots of love Rosie x ❤👼🏼 Photo by @jasonstatham O fotografie postată de Rosie Huntington-Whiteley (@rosiehw) pe 9 Feb 2017 la 10:55 PST

In ianuarie 2016 modelul in varsta de 29 de ani a aparut pe covorul rosu la decernarea Premiilor Globul de Aur cu un superb inel de diamant. La scurt timp dupa, reprezentantul modelului a confirmat zvonurile, precizand ca Rosie si Jason s-au logodit.

„Bineinteles ca ma gandesc la a avea o familie, indiferent daca vom locui in America sau in Anglia”, declara Rosie in 2015. „Insa nu este mereu atat de simplu”.

Citeste si:

Amal Clooney, aparitie uimitoare in ciuda zvonurilor cum ca ar fi insarcinata

Foto: Arhiva Revistei ELLE