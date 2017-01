Roger Federer a castigat Australian Open 2017, obtinand cel de-al 18-lea titlul de Grand Slam din cariera. Elvetianul in varsta de 35 de ani s-a impus in fata lui Rafael Nadal cu scorul de 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, acesta fiind cel de-al 35-lea meci pe care cei doi l-au jucat impreuna.

Este cea de-a noua finala jucata de Federer si Nadal, iar rezultatul obtinut astazi il aduce pe Federer din nou in top 10 ATP. Acesta a mai jucat la Australian Open sase finale, pierzand pana acum o singura data.

Roger Federer a castigat in 2009 si un titlu Roland Garros si este primul jucator din istorie care a castigat cel putin cinci trofee la turnee diferite de Grand Slam: Australian Open in 2004, 2006, 2007, 2010, 2017; Wimbledon in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012; US Open in 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

Foto: Instagram