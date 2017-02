In anul 2010 intreaga lume urmarea cu atentie cea mai importanta logodna a acelui moment, cea a Printului William cu Kate Middleton. Tinuta purtata la ceremonie a devenit celebra, albastrul rochiei asortandu-se perfect cu safirul inelului. Cu toate ca putea aduce un succes mai mare companiei, rochia lui Kate Middleton de la ceremonia de logodna a dus la falimentul brandului.

Daniella Helayel, cea care detinea la momentul respectiv Issa, brandul acestei rochii, a spus in cadrul unui interviu pentru revista „You”, ca in cazul ei „efectul Kate” nu a fost deloc unul pozitiv. Se pare ca ei nu stiau ce rochia va urma sa poarte Ducesa, iar in momentul in care ea si-a facut aparitia in rochia albastra, comenzile au inceput sa vina, insa compania nu era pregatita pentru o astfel de cerere.

Potrivit declaratiei lui Helayel, Issa avea probleme financiare in 2008 si 2009, cu toate ca o multime de celebritati, printre care Elizabeth Hurley si Madonna, ii purtau creatiile. Astfel, in momentul in care a primit atat de multe comenzi, chiar si la cateva saptamani de la eveniment, compania nu a putut face fata.

„Nu aveam banii necesari finantarii acestei productii. Banca a refuzat sa-mi acorde un credit, iar facturile de la fabrica trebuiau platite. Aveam nevoie de un investitor.”

Aceasta a gasit o persoana care sa investeasca, Camila Al-Fayed, sora vitrega a lui Dodi Al-Fayed, cel care avea o relatie cu Printesa Diana, ei fiind implicati in accidentul mortal din august 1997. In mod evident, deciza nu a fost cea mai buna pentru viitorul brandului. Tatal Camilei a criticat vehement familia regala din cauza accidentului, iar acest lucru a influentat si viitorul brandului, Kate alegand sa poarte din ce in ce mai rar tinute Issa.

Vanzarea a 50% din actiuni a dus la distrugerea brandului si, in 2013, din cauza stresului care ii transformase viata si ii afecta sanatatea, Daniella Helayel a renuntat la pozitia sa. In 2015, dupa doi ani de la plecarea sa, Issa a dat faliment, dovedind ca asocierea cu o figura regala poate fi si un dezavantaj. Lipsa unei comunicari, lipsa platformelor de social media (sa ne amintim ca in 2010 Instagram nu era popular) au dus la distrugerea unei companii care ar fi putut avea un succes impresionant.

Daniella Helayel s-a intors insa, dupa o perioada de relaxare si a creat un nou brand, Dhela, in care se regasesc elemente din tinutele purtate de Kate.

Foto: Arhiva Revistei ELLE