Rihanna, reactie amuzanta la vizionarea scenelor fierbinti in care apare

Rihanna a avut o reactie amuzanta la vizionarea scenelor fierbinti in care apare in noul episod din „Bates Motel”, aceasta postand pe Instagram un joc mai neobisnuit – trebuia sa bea un shot de tequila de fiecare data cand cineva rostea numele Norman.

Cantareata are o aparitie scurta in serial, insa se pare ca rolul a fost scris special pentru ea, dupa ce producatorii au aflat ca este „Bates Motel” este preferatul ei. Carlton Cuse, producatorul executiv, a declarat ca Rihanna este foarte carismatica, asadar poate urma oricand o adevarata cariera in actorie.

Se pare ca artista nu este in intregime de acord cu aceasta afirmatie, ea fiind amuzanta de vocea sa din serial, dar si de intreaga scena. „O doamne, este atat de ciudat. Nu pot..”, spunea aceasta in timpul filmarii live de pe Instagram.



Rihanna a acceptat provocarea de a o interpreta pe Marion Crane, celebra eroina a lui Hitchcock din pelicula „Psycho”, pentru serialul „Bates Motel”, bazat pe povestea din legendarul film.

Cantareata apare in serial purtand o peruca roscata si este filmata in pat alaturi de iubitul ei din serial, actorul Austin Nichols, in timp ce se saruta pasional.

In acelasi episod, aceasta decide sa fuga cu banii unui client pe care trebuia sa ii depuna la banca, deoarece seful ei refuza sa o promoveze sau sa ii mareasca salariul. Aceasta planuieste sa inceapa o viata noua alaturi de iubitul ei intr-un nou oras.

