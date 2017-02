Rihanna, filmata in ipostaze fierbinti alaturi de iubitul ei

Rihanna a acceptat provocarea de a o interpreta pe Marion Crane, celebra eroina a lui Hitchcock din pelicula „Psycho”, pentru serialul „Bates Motel”, bazat pe povestea din legendarul film.

Cantareata apare in serial purtand o peruca roscata si este filmata in pat alaturi de iubitul ei din serial, actorul Austin Nichols, in timp ce se saruta pasional.

Episodul, mult-asteptat de fanii actritei, incepe cu sosirea Rihannei la Motelul Bates, fiind intampinata de Norman Bates. „Am mai fost aici inainte … cu iubitul meu”, este prima replica a vedetei.

Intr-un trailer difuzat anterior, Rihanna aparea in celebra scena de la dus, in care era spionata de Norman Bates.

Producatorii serialului au precizat ca vor modifica putin povestea din film, asa ca nu putem spune decat ca asteptam cu nerabdare sa vedem serialul.

