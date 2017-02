Regina Elisabeta a II-a sarbatoreste 65 de ani pe tronul Marii Britanii

Regina Elisabeta a II-a devine astfel monarhul cu cea mai lunga domnie din Marea Britanie.

Pentru a marca acest eveniment Palatul Buckingham a relansat o fotografie portret a Reginei in care aceasta poarta o colectie unica de bijuterii din safire. Bijuteriile au o incarcata valoare sentimentala intrucat i-au fost daruite chiar de tatal sau, Regele George al-V-lea, in ziua nuntii acesteia, care a avut loc in 1947.

In fotografie Regina Elisabeta a II-a poarta un colier stralucitor care dateaza din 1850, confectionat din 16 safire alungite inconjurate de diamante si o pereche de cercei lungi, asortati.

Pentru a completa colectia de piese originale, Regina a adaugat si o tiara din diamante si safire facuta dintr-un colier care a apartinut Printesei Louise-Marie a Belgiei si o bratara din 1963.

Initial, portretul a fost realizat de fotograful David Bailey in 2014 pentru o campanie care a avut ca scop promovarea Marii Britanii peste hotare.

Conform traditiei, in cursul zilei de astazi, 62 de salve de tun vor fi trase de Honourable Artillery Company in fata Turnului din Londra pentru a marca aceasta aniversare.

Regina va petrece acesta azi la resedinta privata a acesteia din Sandringham Estate, Norfolk, fara alte evenimente oficiale anuntate.

Text: Florentina Dinu

Foto: Arhiva Revistei ELLE