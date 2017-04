Regina Elisabeta a II-a are parte de un ajutor special cand vine vorba de incaltaminte

Cunosti acea senzatie pe care o ai cand iti cumperi pantofi noi? Esti atat de incantata de ei, insa acestia ajung sa iti provoace rani, pana cand te obisnuiesti tu ei. Ei bine, Regina Elisabeta a II-a nu trebuie sa se confrunte cu astfel de situatii deoarece are parte de un ajutor special.

Practic, exista o persoana speciala care probeaza si foloseste pantofii noi ai Reginei, pana cand acestia devin suficient de confortabili.

Cel care a vorbit despre acest proces este Stewart Parvin, acesta fiind designerul hainelor Reginei de peste 10 ani. Potrivit spuselor acestuia, acesta este singurul rol al acelei persoane, fiind considerat un job adevarat.

Se pare ca exista un protocol in acest caz: angajatul trebuie sa poarte sosete din bumbac de culoarea pielii si trebuie sa mearga in acei pantofi, pana cand acestia sunt suficient de confortabili pentru Regina. „Pantofii trebuie sa fie imediat confortabili… are pe cineva care ii poarta. Regina nu poate spune niciodata ‘Nu ma simt bine, nu mai pot merge. Are dreptul ca o persoana sa pregateasca acesti pantofi”, a declarat Stewart Parvin pentru „The Evening Standard”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE