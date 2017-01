Refugiati celebri, despre care poate nu stiai

Decretul dat de Donald Trump zilele trecute, care nu le mai permite refugiatilor din Siria sa intre in Statele Unite pe termen nedefinit, celor din alte state timp de 120 de zile si cetatenilor din sapte state cu populatie majoritar musulmana timp de 90 de zile, ne-a facut sa ne gandim la refugiati celebri – vedete pe care le cunoastem si care au gasit, atunci cand au avut nevoie, adapost fie in Statele Unite, fie in Regatul Unit, fie in Elvetia.

Masura luata de Donald Trump afecteaza intr-un mod major vietile a milioane de oameni ce cauta refugiu in acest moment, persoane care nu vor altceva decat sa plece din zonele de conflict si de pericol in care se afla.

Descopera cativa refugiati celebri, care au adus statelor in care s-au mutat pentru a scapa de pericolele din locul natal, valoarea si talentul lor.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Hepta, Instagram