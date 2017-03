Printul William are niste miscari de dans incredibile!

Chiar daca a fost criticat pentru ca nu a participat la evenimentele desfasurate in onoarea Commonwealth Day, el nu lasa presa sa il intristeze, si ne uimeste cu miscarile de tatic pe care le are.

Imaginile din acest mic video au fost surprinse de un alt barbat care a fost prezent in clubul Farinet din Verbier, si obtinute de o publicatie din America,au facut filmuletul viral la doar cateva minute de la postare.

PRINCE WILLIAM CHECK MY ’90S DANCE MOVES IN THIS AWESOME VIDEO! via @TMZ. Love!!! https://t.co/xStKFuFfIE — Dan Reighn (@ReighnSeed) March 15, 2017

Printul, in varsta de 34 de ani, se bucura de o vacanta la ski cu prietenii, printre care si Guy Pelly, James Meade si Tom van Straubenzee. Grupul a mai fost surprins si pe partie, mai devreme in decursul aceleiasi zile, insotiti atunci si de modelul Sophie Taylor, a carei mama a declarat apoi pentru ziarul The Mirror: “Ea (Sophie) a spus ca s-au intalnit si au baut ceva. A spus ca era incantator si cu picioarele pe pamant.”

Iubitul lui Tyalor, bucatarul sef Aaron Goodfellow, se afla si el in statiunea de ski, si a vorbit despre Print, numindu-l un “barbat grozav”. “Mi-a placut compania lui Will si a fost un om grozav,” a mai spus el publicatiei.

Ducele de Cambridge a lipsit de la festivitatile de luni, la fel si Ducesa de Cambridge, si copiii lor, Printul George si Printesa Charlotte. Regina, Printul Phillip, Printul Charles si Printul Harry au fost insa prezenti.

Editorul sef de la publicatia Majesty a luat insa apararea familiei, si a spus ca daca intr-adevar era nevoie de prezenta lor, ei ar fi fost acolo. Aceasta a continuat : “El lureaza foarte mult, merge la multe evenimente si este foarte dedicat-ii este permis sa aiba si putin timp liber.”

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE