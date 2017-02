Printul William a fost nominalizat pentru un premiu LGBT

Publicatia britanica The Evening Standard sustine ca Printul William a fost nominalizat pentru premiul „Straight Award” care celebreaza comunitatea activistilor si figurilor publice care sustin si lupta pentru drepturile LGBT.

Pe langa faptul ca a aparut pe coperta revistei Attitude, Printul William a participat si intr-o campanie care a avut ca scop oprirea violentelor impotriva persoanelor din comunitatea LGBT. Campania a fost lansata in memoria mamei sale, Diana.

Fondatoarea Sarah Garret a comentat: „NatWest British LGBT Awards din 2017 a ales o lista de oameni care ne inspira si care continua sa isi foloseasca numele cu scopul de a promova si sustine drepturile LGBT din toata lumea.”

Aceasta a continuat: „Toate persoanele nominalizate isi merita locul in lista noastra, dar acum este randul publicului sa aleaga castigatorii inainte de ceremonie de premiere, care se anunta a fi cea mai mare de pana acum. Ceremonia va avea loc in Londra pe 12 mai.”

Printul William a fost nominalizat in categoria in care, in anii trecuti, au mai fost premiati si Annie Lennox, Ariana Grande, Emma Watson, Anne Hathaway, Patrick Stewart, James Corden, Thierry Henry si J.K. Rowling.

Foto: Arhiva Revistei ELLE