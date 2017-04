Printul Harry, vizita in secret la casa lui Meghan Markle in Toronto

Miercuri seara, Printul Harry a vizitat-o in secret pe Meghan Markle in Toronto. Acesta a sosit noaptea la locuinta acesteia avand un mic bagaj. Desi a incercat sa isi ascunda fata sub sapca de baseball, cei de la E!News au reusit sa il surprinda.

Pana acum nu stim care vor fi planurile Printului Harry de Paste, insa acesta va petrece probabil aceasta sarbatoare alaturi de iubita sa, Meghan.

Cei doi au fost ocupati in ultimul timp, Meghan cu filmarile pentru serialul „Suits”, iar Printul Harry cu vizitele oficiale in calitate de membru al familiei regale. Acesta, alaturi de fratele sau, Printul William, a participat la o ceremonie in Franta, dupa ce a fost pregatirile pentru Invictus Games, eveniment ce va avea loc in Toronto.

Ultimele fotografii in care cei doi apar impreuna sunt cele de la nunta prietenului lui Harry din Jamaica, insa toata lumea vorbeste despre cat de indragostiti sunt acestia.

