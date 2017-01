Printul Harry si Printul William planuiesc un tribut emotionant pentru Printesa Diana

Intr-o declaratie recenta, ce doi frati au tinut sa mentioneze ca celebrarea vietii ei se va desfasura pe tot parcursul anului: “Au trecut 20 de ani de la moartea mamei noastre si este momentul potrivit sa recunoastem impactul sau pozitiv din UK si din jurul lumii. ”

Printre lucrurile speculate ca vor avea loc cu aceasta ocazie se numara: inaugurarea unei noi sarbatori numita “National Kindness Day”, o medalie internationala numita “The Legacy Award”, dedicata celor 20 de tineri care au excelat in urmarirea unei schimbari sociale pozitive, dar si o aplicatie speciala.

Printul Harry si William planuiesc si amplasarea unui memorial in onoarea Printesei Diana, statuie care va sta in gradinile din Kensington Palace, loc in care cei doi frati au trait o perioada, alaturi de mama lor, Printesa Diana. “Mama noastra a influentat atat de multe vieti. Speram ca statuia ii va ajuta pe cei care viziteaza Kensington Palace sa reflecte la viata si mostenirea ei,” au mai spus cei doi frati.

At the request of The Duke of Cambridge & Prince Harry a statue of Diana, Princess of Wales is to be erected at Kensington Palace. pic.twitter.com/zc4XvqlaSY — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) January 28, 2017

O fantana memoriala a fost construita pentru Printesa Diana in anul 2004, in Hyde Park si o statuie a fost proiectata de Mohamed Foyed si amplasata apoi in Harrod’s, dar fii printesei nu au avut nimic de a face cu niciunul dintre proiecte. Prin urmare, la aniversarea de 20 de ani de la moartea ei, cei doi fii isi exercita oportunitatea de a-si arata respectul.

Proiectarea statuii se face de un comitet atent ales de Printul Harry si William si va reprezenta principalul punct de interes in aceasta celebrare.

Citeste si:

Kate Middleton si momentul in care a semanat perfect cu Printesa Diana

Foto: Twitter @KensingtonRoyal

Text: Marilena Iordache