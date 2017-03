Printul George vrea sa devina bucatar?

Ducesa de Cambridge a fost prezenta ieri in Londra la casa lui Ronald McDonald, cu ocazia sarbatoririi Zilei Clatitelor sau “Shrove Tuesday,” o zi de ospat traditional, inainte de inceperea Postului Pastelui, din Marea Britanie si a vorbit despre pasiunului fiului ei, Printul George.

Ea a vorbit cu familiile prezente la eveniment, in timp ce a pregatit clatite si a povestit si despre pasiunea fiului ei pentru acest preparat.

Un copil de 4 ani prezent la eveniment, James Wheeler, a intrebat-o pe Ducesa unde este Printul George iar aceasta nu a ezitat sa-i raspunda: “George? Trebuia sa-l aduc astazi aici. Este la cresa din Montessori astazi, face clatite.”

Casa Ronald McDonald este “casa departe de casa” a familiilor care au copiii internati la spitalul Evelina din apropiere. Kate obisnuieste sa le faca vizite destul de dese acestor familii. Chiar mama baietelui, Rebecca, care il are internat la Terapie Intensiva pe fiul sau nou-nascut adus pe lume la doar 23 de saptamani, a spus ca discutia cu Kate este cu adevarat induiosatoare.

“Am devenit putin emotionala in timp ce vorbeam cu Kate. S-a oprit din vorbit si m-a lasat sa ma calmez. Poti sa-i vezi simpatia in ochi. A fost asa de calda si cu picioarele pe pamant. Parea foarte buna la suflet si cineva cu care poti sa vorbesti usor. E incredibil de frumoasa, de asemenea.”, a povestit femeia.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram