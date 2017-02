Primele imagini cu piesele din colectia semnata de The Weeknd si H&M

In tot vartejul creat de ultimele poze care atesta noua sa relatie cu Selena Gomez, The Weeknd, pe numele sau real Abel Tesfaye, are o viata profesionala la fel de incarcata. The Weeknd a lansat o colectie in colaborare cu H&M dupa ce, recent, si-a lansat ultimul album.

Colectia intitulata Spring Icons Selected by The Weeknd va reflecta in mod clar stilul personal al artistului. “Imi place mixul de piese urbane ca jachetele bomber si hanoracele cu bluze adaptate si blazere. Fiecare piesa este totodata effortless si fresh, asa cum ar trebui sa fie colectiile pentru barbati”, a spus Abel.

Designerul colectiei de barbati de la H&M a tinut sa precizeze ca The Weeknd are stilul si viziunea potrivite pentru brand si ca acesta are deasemena un ochi special pentru detalii si se pricepe sa mixeze clasicul cu tendintele actuale.

Colectia va enumera: jackete de tip bomber, hanorace, bluze Jersey dar si bluze cu stil minimalist, pantaloni si o haina cu numar dublu de nasturi sau o jacheta moto. Logo-ul XO al casei sale de discuri va putea fi vazut pe majoritatea hainelor deasemenea.

Hainele vor putea fi achizitionate incepand cu 2 martie.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE