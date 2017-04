Prima imagine cu fiul lui Janet Jackson

Cantareata in varsta de 50 de ani a impartasit cu fanii adorabila imagine, la numai cateva zile de la anuntarea divortului de sotul ei, Wissam Al Mana.

Eissa, fiul in varsta de 14 saptamani al cantaretei, este surprins in imagine cascand.

“Eu si copilul meu, dupa somn”, a adaugat Janet in descrierea imaginii.

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex

— Janet Jackson (@JanetJackson) April 15, 2017