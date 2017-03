Premiile Gopo 2017 – Castigatori!

Actrite, actori, regizori, scenaristi… pe scurt, oameni din industria filmului romanesc, la care se adauga vedete autohtone si personalitati din lumea publica – peste 900 de invitati au fost prezenti aseara la Teatrul National I. L. Caragiale din Bucuresti, pentru a-i celebra pe cei mai buni profesionisti din toate domeniile cinematografiei in cadrul ceremoniei Premiile Gopo 2017.

Cea de-a XI-a editie a Premiilor Gopo a fost una cu totul si cu totul speciala: un numar impresionant de filme romanesti sau co-productii au intrat in competitia de anul acesta, fiind lansate in 2016. Cu siguranta anul trecut a fost unul foarte productiv pentru Romania la capitolul cinematografie!

Evenimentul a fost prezentat, cu prezenta de spirit si mult umor, de catre Alexandru Bogdan. De asemenea, o serie de personalitati au urcat pe scena, aproape de fiecare data, pentru a prezenta premiile si a le inmana castigatorilor.

Marii castigatori ai serii au fost 2 filme, mult aclamate atat in Romania, cat si in afara tarii. „Sieranevada”, pelicula regizata de Cristi Puiu, a fost desemnat drept „Cel mai bun film”. „Sieranevada” a fost, de asemenea, nominalizat si pentru premiul „Palme D’Or” la Cannes anul trecut. In total, filmul lui Cristi Puiu reusit perfomanta de a castiga 6 premii aseara, la Premiile Gopo.

Al doilea cel mai mare castigator al serii a fost filmul „Caini”, in regia lui Bogdan Mirica. „Caini” a castigat, anul trecut la Cannes, premiul „Un certain regard”, iar aseara, la Premiile Gopo, nu s-a lasat mai prejos si a castigat, in total, 6 premii.

‘Sieranevada’ by Cristi Puiu wins The Gopo Award for Best Film! ✨#premiilegopo2017 A post shared by ELLE Romania (@elleromania) on Mar 21, 2017 at 1:43pm PDT

Iata lista tuturor castigatorilor de la Premiile Gopo 2017:

Cel mai bun film: Sieranevada

Sieranevada Cel mai bun regizor: Cristi Puiu („Sieranevada”)

Cristi Puiu („Sieranevada”) Cel mai bun actor in rol principal: Gheorghe Visu („Caini”)

Gheorghe Visu („Caini”) Cea mai buna actrita in rol principal: Dana Dogaru („Sieranevada”)

Dana Dogaru („Sieranevada”) Cel mai bun actor in rol secundar: Vlad Ivanov („Caini”)

Vlad Ivanov („Caini”) Cea mai buna actrita in rol secundar: Ana Ciontea („Sieranevada”)

Ana Ciontea („Sieranevada”) Cel mai bun scenariu: Cristi Puiu („Sieranevada”)

Cristi Puiu („Sieranevada”) Cea mai buna imagine: Andrei Butica („Caini”), Marius Panduru („Inimi Cicatrizate”)

Andrei Butica („Caini”), Marius Panduru („Inimi Cicatrizate”) Cel mai bun montaj: Letitia Stefanescu, Ciprian Cimpoi („Sieranevada”)

Letitia Stefanescu, Ciprian Cimpoi („Sieranevada”) Cel mai bun sunet: Sam Cohen, Sebastian Zsemlye, Hervé Buirette („Caini”)

Sam Cohen, Sebastian Zsemlye, Hervé Buirette („Caini”) Cea mai buna muzica originala: Codrin Lazar, Sorin Romanescu („Caini”)

Codrin Lazar, Sorin Romanescu („Caini”) Cele mai bune decoruri: Cristian Niculescu („Inimi cicatrizate”)

Cristian Niculescu („Inimi cicatrizate”) Cele mai bune costume: Dana Paparuz („Inimi cicatrizate”)

Dana Paparuz („Inimi cicatrizate”) Cel mai bun machiaj si cea mai buna coafura: Bianca Boeroiu, Domnica Bodogan („Inimi Cicatrizate”)

Bianca Boeroiu, Domnica Bodogan („Inimi Cicatrizate”) Cel mai bun film de debut: Caini (r. Bogdan Mirica)

Caini (r. Bogdan Mirica) Cel mai bun film documentar: „Doar o rasuflare” (r. Monica Lazurean-Gorgan)

„Doar o rasuflare” (r. Monica Lazurean-Gorgan) Cel mai bun scurtmetraj: „4:15 PM Sfarsitul lumii” (r. Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga)

„4:15 PM Sfarsitul lumii” (r. Catalin Rotaru, Gabi Virginia Sarga) Tanara speranta: Anamaria Antoci pentru productia filmului „Ilegitim”

Anamaria Antoci pentru productia filmului „Ilegitim” Cel mai bun film European: „Son of Saul” (distribuitor: Transilvania Film)

„Son of Saul” (distribuitor: Transilvania Film) Premiul publicului pentru filmul cu cel mai mare succes de box office în 2016: #Selfie69 si Doua Lozuri

#Selfie69 si Doua Lozuri Premiul pentru intreaga cariera: Ion Dichiseanu

Ion Dichiseanu Premiul pentru intreaga activitate: Valentin Uritescu

Foto: PR