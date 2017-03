Dupa ce Rusia a interzis minorilor sub 16 ani accesul la aceasta pelicula, noi schimbari apar si in programul cinematografelor din alte tari. Premiera filmului „The Beauty and the Beast” a fost amanata in Malaezia, cu toate ca au fost taiate oricum cateva scene.

Existenta unui personaj nesigur in privinta sexualitatii sale a dus la excluderea unor scene, mai exact a unui „moment gay”, insa aparent acest lucru nu a fost suficient. Cele mai importante cinematografe din Malaezia au anuntat ca filmul ar fi trebuit sa apara joi, insa acesta a fost amanat pentru o data nestiuta pana acum.

Potrivit unui ziar, cei de la Disney au decis sa amane pentru moment filmul pentru o evaluare interna.

Din 2010 nivelul cenzurii din Malaezia a scazut, insa imaginile pasionale sunt in continuare supuse unor verificare si modificari. Totodata, sunt acceptate personajele gay, insa doar daca acestea reprezinta personajele negative.

Desi a fost considerat initial un film pentru copii, in Malaezia „The Beauty and the Beast” va putea fi vazut doar de minorii care au peste 12 ani, masura similara fiind luata si in Rusia, unde doar cei care au peste 16 ani pot intra la acest film. Pe langa actiunile din cele doua tari, exista si o petitie care condamna si cere interizicerea acestui film, semnata pana acum de sute de mii de oameni.

In Romania controversatul film va avea premiera pe 17 martie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE