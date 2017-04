Pierce Brosnan dezvaluie cum este viata lui dupa moartea sotiei si a fiicei sale

Prima sotie a lui Pierce Brosnan, Cassandra, a murit in anul 1991 de cancer ovarian. 22 de ani mai tarziu, aceasta boala a provocat decesul fiicei lui, Charlotte. Astfel, actorul a avut de invins aceste greutati, iar acum el s-a deschis publicului.

Actorul, in varsta de 63 de ani, recunoaste ca aceste tragedii personale l-au schimbat intr-o persoana usor negativa. “Nu pot sa vad jumatatea plina a paharului. Cainele negru al melancoliei se afla cu mine, din cand in cand”, declara Brosnan.

Din prima casatorie, Pierce a devenit tatal celor doi fii ai Cassandrei, Charlotte si Christopher, pe care i-a adoptat in momentul casatoriei cu ea, insa cei doi au si un fiu impreuna, Sean, in varsta de 33 de ani. Sean Brosnan a calcat pe urmele tatalui sau, devenind actor.

In prezent, Pierce este casatorit cu Keely Shaye Smith, cu care are doi copii – Dylan, cu varsta de 20 de ani, si Paris, in varsta de doar 16 ani.

Actorul a avut o viata plina de intamplari si a fost supus multor greutati. Copilaria sa nu a fost una normala, deoarece tatal sau a parasit familia lor la scurt timp dupa ce Pierce a fost nascut. Totodata, mama sa a fost nevoita sa se mute in Londra pentru a-si gasi un loc de munca.

Din pacate, actorul nu a avut parte de multa afectiune sau ingrijire, acesta calatorind de la o ruda la alta, dupa care a stat la un internat, in timpul adolescentei sale. El povesteste ca nu a avut parte de conditii bune de viata si isi aminteste ca avea un “pat de metal cu o perdea in jurul lui.”

Pierce Brosnan a avut sansa de a-si cunoaste tatal, in 1984, cand cei doi au filmat Remington Steele in Irlanda, insa intalnirea a fost scurta, dupa spusele actorului.

“Instinctele paterne nu provin de la niciun model, deoarece nu am avut unul. L-am intalnit pe Tom o singura data, intr-o duminica dupa-amiaza. Am povestit una, alta, am baut cateva halbe de bere si ne-am luat ramas bun. Mi-ar fi placut sa il pot cunoaste mai bine. Stia sa fluiere foarte bine si avea un mers interesant… Doar atat stiu despre el.”

Noul show tv al actorului, intitulat The Son, va fi lansat sambata.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram