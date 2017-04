Pepsi a retras reclama in care joaca Kendall Jenner

In mai putin de 24 de ore de la lansare, firma de bauturi carbogazoase, Pepsi, a decis sa stearga reclama de pe site-urile de socializare, din cauza controversei starnite.

Reclama surprinde un protest si pe Kendall Jenner, care ofera o doza de Pepsi unuia dintre politistii care stau pe margine si supravegheaza multimea de oameni. In ciuda dorintei companiei de a transmite un mesaj puternic, o multitudine de oameni si raspunsuri au criticat aspru clipul, simtindu-se jigniti.

Compania Pepsi a spus intr-o declaratie oficiala: “Am transmis, cu siguranta, mesajul gresit si ne cerem scuze. Nu am incercat sa aducem in discutie anumite subiecte controversate. Vom retrage videoclipul si orice alte reclame planuite. De asemenea, ne cerem scuze pentru postura in care este Kendall Jenner.”

Reclama a fost stearsa de pe Youtube, insa, a ramas, desigur, pe retelele de socializare. In continuare, publicul isi exprima parerile negative cu privire la acest spot publicitar, evidentiind faptul ca un protest politic este luat in gluma. In ciuda faptului ca Pepsi a incercat sa apere reclama, afirmand ca mesajul transmis trebuia sa aduca aminte de unitate, unicitate si un spirit de armonie, aceasta nu a incantat membrii publicului.

Scenele din protestul surprins in reclama amintesc de miscarea ‘Black Lives Matter’, mai precis, de nedreptatile politistului asupra persoanelor de culoare. Atat aceasta, cat si faptul ca cea care inmaneaza doza de suc politistului este un model, au starnit controverse.

Imaginea lui Kendall Jenner a fost dur comparata cu o imagine in care Ieshia Evans, o femeie de culoare, care a fost arestata in 2016, in cadrul unui protest. Aceasta nu a facut nicio miscare, ci doar a stat in fata politistilor.

Text: Cristiana Frunza

Foto: PR