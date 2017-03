Penelope Cruz o va interpreta pe Donatella Versace

Penelope Cruz, actrita premiata cu Oscar, o va interpreta pe Donatella Versace in mini seria semnata de Ryan Murphy – „Versace: American Crime Story”.

Serialul va prezenta evenimentele care au avut loc inainte si dupa asasinarea designerului Gianni Versace, cel care a pus bazele casei Versace, si fratele Donatellei.

Actorul Edgar Ramirez va interpreta rolul lui Gianni Versace, in timp ce Darren Criss a fost distribuit in rolul asasinului in serie Andrew Cunanan.

Serialul „Versace: American Crime Story” va fi difuzat in 2018 si este al treilea din seria ce poarta semnatura lui Ryan Murphy.

Mult timp s-a speculat ca Lady Gaga, care este foarte buna prietena cu Donatella Versace, va fi cea care va interpreta rolul designerului, insa Ryan Murphy a infirmat zvonurile. El a precizat ca programul mult prea incarcat al cantaretei o impiedica sa participe la acest proiect ale carui filmari vor dura minim 5 luni.