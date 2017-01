Paris Jackson, model pentru o noua campanie Chanel

Paris Jackson arata exact ca Madonna la 18 ani, in imaginile din noua campanie pentru Chanel. Imaginile au fost surprinse miercuri, in Paris, unde ea pozeaza fluturand steagul Frantei si steagul Americii, alaturi de mai multi barbati costumati in soldati.

Frumusetea ei se pare ca a adus-o in lumea modei, dar pe buna dreptate. Cu parul vopsit blond platinat si coafura specifica anilor 90, tanara poate fi confundata foarte usor cu Madonna, cand aceasta avea o varsta asemanatoare.

Nu doar frumusetea izbitoare a lui Paris a atras atentia, ci si faptul ca prin bluza alba transparenta se puteau observa cele doua piercinguri pe care tanara le are la nivelul sanilor.

J’aime les français, ils sont très amusants pour passer du temps avec. A photo posted by Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) on Jan 18, 2017 at 10:32am PST

In primele imagini, Paris poarta o fusta cu talie inalta, asortata cu o bluza semi-transparenta tot de culoare alba care se inchide cu o funda la nivelul gatului. Machiajul este unul lejer, care ii pune in evidenta trasaturile frumoase, accesorizat insa cu sprancene bine definite si ruj rosu.

Paparazzi au putut surprinde si cea de-a doua tinuta cu care Paris a fost vazuta pe platourile sedintei foto, cu botine cu un model floral, manusi cu plasa puternic accesorizate cu bratari, pe o tinuta constituita dintr-o bluza cu dungi orizontale rosii si pantaloni negri.

Paris Jackson pare sa se simta minunat in fata camerei si este surprinsa cu zambetul pe buze chiar si in pauzele dintre filmari.

Modellingul pare sa nu fie singura calitate a tinerei. In interviuri acordate anterior pentru Oprah si Ellen Degeneres, Paris Jackson a mentionat ca visul ei este sa devina actrita. Ea a marturisit ca, inca de cand l-a vazut pe tatal sau, Michael Jackson, jucand in filmul Moonwalker, a stiut ca vrea sa interpreteze roluri. “Imi place la nebunie si cred ca este uimitor. Poti sa fii o persoana total diferita in fata camerei. E distractiv” a marturisit Paris.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram