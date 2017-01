Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson, si-a facut debutul la Paris Fashion Week

Paris Jackson, in varsta de 18 ani, a stat in primele randuri la prezentarea ultimei colectii pentru barbati a casei Givenchy. Ricardo Tisci, designerul din spatele Givenchy, este cunoscut pentru faptul ca participantii la prezentarile lui sunt oameni pe care acesta ii admira si indrageste. Paris, exprimandu-si in mod clar dorinta de a lucra in fata camerei, ar putea fi vizata pentru o viitoare colaborare cu prestigioasa casa de moda.

Paris a fost vazuta recent in timpul unei sedinte foto la Paris pentru o campanie necunoascuta, iar acum, cu debutul ei la prezentarile de moda, putem afirma ca fiica lui Michael Jackson isi construieste o cariera in fata camerelor.

Stilul abordat de tanara a fost unul simplu dar chic. Aceasta a purtat o bluza neagra pe care se vedea scris “Ï feel Love”, pantaloni negri, ghete din piele, geanta Horizon si ochelari supradimensionati, toate piese ale colectiei Givenchy.

she’s fuego A photo posted by Paris-Michael K. Jackson (@parisjackson) on Jan 21, 2017 at 10:27am PST

La evenimentul la care a fost prezenta Paris au mai fost prezente alte celebritati ca: Bella Hadid, Carine Roitfeld, Kendall Jenner, Joan Smalls etc.

Acum ca Paris deja si-a facut debutul in moda, asteptam aparitiile tinerei de la urmatoarele evenimente fashion importante.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram