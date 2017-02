Oprah nu regreta ca nu are copii

Oprah, in varsta de 63 de ani, a declarat pentru publicatia Good Housekeeing UK pentru numarul din aprilie: “Nu imi doresc copii. Nu cred ca as fi o mama buna pentru un bebelus. Nu am rabdare pentru o astfel de responsabilitate. Am rabdare pentru cainii mei, dar acestia nu au nevoie de atata timp cat ar avea nevoie un nou nascut.”

In schimb, fetele de scoala acesteia din Johannesburg din Africa de Sud, ii dau o sansa de a fi o figura materna.

“Atunci cand oamenii ma presau sa ma casatoresc si sa am copii, stiam ca nu voi face acest lucru si ca nu voi regreta decizia mea, pentru ca ma simt ca o mama a copiilor lumii. Dragostea nu cunoaste limite. Nu conteaza daca ai un copil al tau sau daca cunosti unul de 10 ani sau chiar de 20. Daca iubirea este reala atunci poate functiona si asa.”

“Este mult mai satisfacator decat ma asteptam.” a declarat aceasta despre lucrul cu copiii de la scoala ei. “Am facut acest proiect pentru ai ajuta, dar ei mi-au daruit mult mai mult.”

Oprah, care la varsta de 14 ani a nascut un baiat care a murit in spital la scurt timp dupa nastere, a vorbit de mai multe ori despre decizia de a nu face copii.

“Daca as avea copii, acestia m-ar uri” a declarat aceasta pentru publcatia THR in 2013. “Ar fi ajuns sa vorbeasca despre relatia deficitara la o emisiune echivalenta Oprah, pentru ca un domeniu din viata mea ar fi avut de suferit, fie cariera, fie familia, iar cel mai probabil familia ar fi avut de suferit cel mai mult.”

Foto: Shutterstock