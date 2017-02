O actrita fabuloasa intruchipeaza opt femei de legenda intr-un pictorial spectaculos

Fie ca te-ai indragostit de Jessica Lange dupa ce ai vazut-o in superbul “Postasul suna intotdeauna de doua ori” sau in “American Horror Story”, sau chiar in campania de beauty a lui Marc Jacobs, nu ai cum sa ignori versatilitatea extraordinara a acestei actrite si talentul cu care se poate transforma in orice fel de personaj si-ar dori sa intruchipeze.

Ei bine, de data aceasta, Jessica Lange a ales sa interpreteze opt roluri diferite intr-un shooting spectaculos realizat pentru suplimentul de moda al New York Magazine. Pictorialul a fost realizat de Sandro, un artist care a inceput sa recreeze fotografii care au facut istorie in 2014, intr-o serie ce il avea drept protagonist pe John Malkovich.

De data aceasta, Sandro a fotografiat-o pe Jessica Lange in opt ipostaze iconice, ce recreeaza alte opt imagini ce au in centru femei extraordinare: artista mexicana Frida Kahlo, pictorita americana Georgia O’Keeffe (care este pana astazi cel mai bine vanduta artista), starul rock Janis Joplin, Diana Vreeland (fost redactor sef al Harper’s Bazaar si Vogue si fondatoarea Costume Institute de la The Metropolitan Museum of Modern Art), actritele Marlene Dietrich si Mae West, ganditoarea feminista Simone de Beauvoir si activista Gloria Steinem (care tinea un discurs la istoricul Women’s March chiar in momentul in care Lange ii replica imaginea in studio).

Jessica Lange a participat la proiectul publicat de New York Magazine ca parte din promovarea ultimului sau proiect, “Feud”, realizat de Ryan Murphy, un serial in care o are drept partenera pe Susan Sarandon, cele doua remarcabile actrite jucand rolurile a doua dintre cele mai influente actrite ale tuturor timpurilor, Joan Crawford si Bette Davis.

“Feud” este un serial despre doua legende ale filmului care se urasc de moarte, dar care ajung sa colaboreze intr-un proiect care s-ar presupune ca le-ar revitaliza carierele – pelicula “Whatever happened to Baby Jane”, care a facut istorie si care a cimentat doua dintre cele mai respectabile cariere ale vechiului Hollywood, devenind, in acelasi timp, o ironie la adresa sistemului studiourilor de productie. Jessica Lange joaca in serialul rolul lui Joan Crawford, in vreme ce Susan Sarandon o intruchipeaza pe Bette Davis, iar in distributie se regasesc Sarah Paulson, Alfred Molina, Kathy Bates si multi multi altii. “Feud” va avea premiera in luna martie.

Foto: New York Magazine