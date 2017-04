Numele Harper Beckham a devenit marca inregistrata

Harper Beckham, in varsta de 5 ani, a fost inregistrata de catre mama sa ca facand parte din afacerea Beckham. Astfel, ea poate crea si lansa produse de imbracaminte, jucarii, accesorii si make-up in cadrul brandului familiei.

Totodata, numele ei a fost inregistrat si in industria entertainment, daca Harper va dori sa le calce pe urme parintilor.

Familia numeroasa ii cuprinde si pe Brooklyn, in varsta de 18 ani, Romeo, de 14 ani si Cruz, cu varsta de 12 ani. Cei trei baieti au fost deja inregistrati in documentele afacerii, numele lor devenind un trademark pentru brandul Beckham.

Nu e nimic surprinzator in dorinta Victoriei si a lui David de a-si proteja afacerea si numele Beckham si de a-i trece pe copiii lor pe actele companiei. Insa, un avocat specialist a declarat: “Acest lucru se intampla, de obicei, cand cariera ta se apropie de final, iar avocatul tau iti zice ‘Hai sa vedem cum putem proteja afacerea’.”

Insa, aici nu este cazul. Gestul Victoriei este pur si simplu de a-si integra toti membrii ai familiei in brand si de a le oferi oportunitatea de a-l mentine, cand acestia vor creste.

Oliver Bray, specialistul mentionat anterior, a mai adaugat: “Atunci cand iti doresti sa ai abilitatea de a-ti controla imaginea, acest trademark este o optiune evidenta, iar familia Beckham i-a implicat si pe copii in afacere pentru a proteja brandul, dar si pe cei patru copii.”

Prin simpla transformare a numelui intr-un trademark, persoanele publice pot evita mai usor copierea creatiilor lor.

Cuplul Beckham si-au transformat numele in trademark acum cativa ani buni, David in anul 2000, iar Victoria in 2002, cand si-a inceput cariera muzicala solo.

Marca inregistrata a fetitei Harper are termen de valabilitate timp de 10 ani, pana cand aceasta va implini 15 ani.

Victoria Beckham a declarat ca are o relatie speciala cu toti cei patru copii, iar relatia dintre ea si Harper a fost sursa de inspiratie pentru noua ei colectie, in colaborare cu Target.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram