Invitata la show-ul lui Ellen DeGeneres, actrita a vorbit despre ceremoniile de duminica, unde ea si sotul ei, Keith Urban vor merge separat. Aceasta va participa la Premiile BAFTA, fiind nominalizata pentru rolul din “Lion’’, in timp ce sotul ei va merge la Premiile Grammy, acesta avand doua nominalizari. In cadrul emisiunii Nicole Kidman dezvaluie de ce nu are voie fiica ei la Premiile Grammy, desi aceasta si-ar fi dorit sa isi insoteasca tatal. “Are opt ani si ei folosesc un limbaj nepotrivit”, a declarat actrita.

Totodata, Nicole a vorbit si despre inceputul relatiei cu Keith, dezvaluind ca a asteptat 4 luni ca acesta sa o caute. “Ne-am intalnit in acea seara si imi amintesc ca ma gandeam ca imi placea de el si el nu era interesat de mine.”, a spus aceasta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE