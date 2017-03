Natalie Portman, aparitie intr-un videoclip care aminteste de pictorialul lui Beyonce

Natalie Portman apare insarcinata intr-un videoclip, imaginile cu ea sub apa amintind de ineditul pictorial realizat de Beyonce pentru a anunta ca va avea gemeni.

Natalie Portman a nascut in urma cu cateva saptamani o fetita, Amalia, ea lipsind din aceasta cauza si de la Premiile Oscar, unde a fost nominalizata pentru rolul din „Jackie”.

Actrita nu a facut un intreg shooting pentru a marca aceasta sarcina, insa este personajul principal din noul videoclip al lui James Blake. Aceasta apare in diferite ipostaze, chiar si in apa, scenele din videoclip amintind cu siguranta de imaginile realizate si de Beyonce. In plus, se pare ca filmarile au fost realizate cu doar cateva zile inainte ca Natalie sa nasca.

Cu toate acestea, in timp ce fotografiile postate de Beyonce sunt pline de culoare, videoclipul in care apare Portman este unul alb-negru. Totodata, alaturi de actrita apare in clip si un baietel, care ar putea fi fiul ei, Aleph, in varsta de 5 ani.



Foto: Arhiva Revistei ELLE