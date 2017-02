Naomi Campbell: “Am mai multe emotii pe podium acum, decat atunci cand aveam 21 ani”

Desi lucreaza in aceasta industrie de aproape trei decenii, Naomi marturiseste ca inca are emotii cand este pe podium: “Am emotii cand defilez. Imi face placere, dar am emotii. Mai ales acum. Adica, eu am 46 de ani si fetele astea au 21 sau 18… Nu stiu daca e chiar vorba de varsta neaparat, dar pentru mine o sa fie mereu o vulnerabilitate acolo. ”

Multi ar spune ca Naomi arata chiar mai bine decat unele modele cu 20 de ani mai tinere ca ea, dovada stand si ultimele imagini in care apare purtand o rochie Carolina Herrera.

Naomi este mai mult decat o femeie frumoasa. Intr-un interviu recent in care vorbea despre prietenia ei cu Nelson Mandela, a mentionat ca acesta a fost persoana care a sustinut-o neconditionat si a incurajat-o sa ajute oamenii.

Modelul a fost implicat in numeroase actiuni de ajutorare a celor nevoiasi si chiar a organizat o strangere de fonduri pentru victimele Uraganului Katrina din 2005. “Am fost socata sa vad toti acei oameni mergand pe strazile din New Orleans, fara un loc in care sa se duca, cu casele lor in pungi. Am pus mana pe telefon si l-am sunat pe Teddy Forstmann, care detinea IMG la momentul acela s i-am spus ca trebuie sa organizez un show de binefacere in 7 zile”, isi aminteste Naomi.

Naomi nu uita sa fie recunoascatoare pentru tot ce are acum si incearca sa ajute cat mai multe persoane posibil, dovedind astfel ca exista foarte multi oameni frumosi la exterior dar si la interior.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE