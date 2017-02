Momentul in care Beyonce a devenit o zeita – spectacolul de la Premiile Grammy 2017!

Beyonce a devenit o adevarata zeita in show-ul ei de la Premiile Grammy 2017! Artista, care fost si una dintre marile castigatoare ale serii, a fost o adevarata viziune in auriu, in tinute create de Peter Dundas (fostul director creativ de la Roberto Cavalli). Rasfoieste galeria noastra pentru a vedea atat poze cu Beyonce din timpul spectacolului cat si schitele designerului!

Queen B nu a dezamagit nici de aceasta data prin show-ul pe care l-a oferit la Premiile Grammy! Vizibil insarcinata, Bey a cantat un medley al melodiilor „Love Drought” si „Sandcastles” de pe ultimul sau album, „Lemonade”. Efectele speciale au fost fascinante, artista folosindu-se in show-ul sau de holograme, proiectii si ecrane digitale.

Prin tinutele sale si prin accesoriile de pe cap, dar si prin spectacolul creat, Beyonce a evocat (si a devenit, ea insasi) o adevarat zeita, facand referinte la motive hinduse, dar si crestine. Bey este cea mai nominalizata artista feminina din istoria Premiilor Grammy, devenind astfel un personaj istoric pentru scena ceremoniei. Din pacate, Beyonce nu a castigat Record of the Year si nici Album of the Year, aceste premii revenindu–i lui Adele, care i-a dedicat un discurs emotionant.

Citeste si:

Adele o face pe Beyonce sa planga cu discursul sau de la Premiile Grammy 2017

Urmareste intreagul spectacol realizat de Queen B mai jos:

Chiar mama lui Bey, Tina Lawson, i-a facut introducerea pe scena, acest lucru transformand momentul cantaretei intr-unul cu si mai mult simbolism. Beyonce a aratat magnific pe scena Premiilor Grammy!

Chiar si celebritatile au fost coplesite de spectacolul oferit de Beyonce!

BEYONCE. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) February 13, 2017

What is happening with @Beyonce at the Grammys?!? Where I am it’s Monday afternoon — Mindy Kaling (@mindykaling) February 13, 2017

I’m not even by a tv and I’m crying https://t.co/UAcN6UM8nQ — Zendaya (@Zendaya) February 13, 2017

…..wait… I get the end of The OA now. #Beyonce #Grammys — Anna Kendrick (@AnnaKendrick47) February 13, 2017

— KELENDRIA ROWLAND (@KELLYROWLAND) February 13, 2017

Foto: Twitter @thebeyworldcom