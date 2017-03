Modelul Bar Refaeli este insarcinata pentru a doua oara!

Bar Refaeli a postat o poza cu ea pe Instagram ce ne-a dat de inteles ca este, din nou, insarcinata.

Something’s cooking … A post shared by Bar Refaeli (@barrefaeli) on Mar 28, 2017 at 6:29am PDT

Bar Refaeli este nascuta in Israel si are contracte cu trei agentii mari din Londra, New York si Paris.

Casatorita de doi ani cu omul de afaceri, Adi Ezra, cei doi au ales pentru nunta lor o destinatie exotica, in Haifa, iar ceremonia a fost foarte intima si secreta. Anul trecut, Bar Refaeli a nascut primul copil, o fata pe nume Liv.

Modelul de 31 de ani s-a lansat in cariera de modelling cand a aparut pe coperta Sports Illustrated, prezentand editia de costume de baie din 2009. Din acel moment, ea a continuat sa se afle pe scena modei, construindu-si, in acelasi timp, o cariera in televiziune, film si afaceri.

Bar ne-a obisnuit cu multe poze inca din timpul sarcinii, asadar asteptam cu nerabdare sa vedem evolutia celei de-a doua sarcini.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Hepta