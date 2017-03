Moda privita ca o mare familie

Trebuie sa fii mereu in pas cu ce se poarta, dar si cum se poarta sau cum isi imagineaza designerii ca ar trebui sa arate femeia potrivita pentru a le pune in valoare hainele.

Si am dat de un nume, care nu era prezent doar pe podiumuri, ci avea rezonanta si in social media, se intersecta cu celelalte IT-Girls ale momentului, o fata tanara, probabil nu are mai mult de 15-16 ani, extrem de bine conectata si cu un potential foarte mare. Este vorba despre Delilah Belle.

Acum o luna de zile, am participat impreuna cu Domnica Margescu la show-ul Tommy Hilfiger din Los Angeles, organizat asa cum spuneam in Venice Beach, un eveniment grandios din toate punctele de vedere.

Practic nu stiai unde sa te uiti mai intai, vedetele, influencer-ii, blogger-ii se succedau prin fata noastra cu o viteza ametitoare. Dar, asa cum vedetele cu care am crescut mi se vor parea intotdeauna cele mai tari (plutonul este condus detasat de Madonna), atunci cand am vazut-o langa noi pe Lisa Rinna, din serialul Melrose Place, si eu si Domnica am sarit amandoua ca arse. Ne era greu sa ne amintim numele ei (pana la urma am reusit), dar prezenta ei ne era realmente foarte familiara.

Dar ce cauta, totusi, acolo, Lisa Rinna ne intrebam. Nu parea sa fie vreun mare client al colectiei GigiXTommy, si nici nu mai este vreo actrita in mare voga. Se poza cu modelele din show… hmm, ciudat!

Raspunsul l-am aflat abia saptamana trecuta. Lisa nu e alta decat mama lui Delilah Belle si a Ameliei Gray, ambele prezente in show-ul Hilfiger, iar modelele cu care se poza erau, in fapt, fiicele ei, adica viitoarele IT Girls.

Nu intamplator le consiliaza indeaproape surorile Hadid, impreuna cu o alta It Girl, Kendall Jenner. Pentru ca, nu-i asa, lumea este foarte mica, iar mamele, Lisa Rinna si Kris Jenner, sunt foarte bune prietene. In plus, reteta Jenner-Kardashian, stim cu totii, este una de mare, foarte mare succes.

Deci Rinna ar avea de unde sa invete. Daca mai pui la socotala ca aceeasi Lisa este foarte buna prietena cu Cindy Crawford, iar fiica acesteia din urma, Kaia Gerber, este si ea sub aripa protectoare a lui Kendall Jenner, iata cum se inchide cercul.

Acum cateva zile am vazut-o pe aceeasi Delilah Belle in prezentarea Dolce&Gabbana din Milano, in timp ce Lisa era, evident, in primul rand.

Hashtag-ul propus de Dolce&Gabbana pentru aceasta colectie, La Famiglia, nu a fost niciodata mai relevant!