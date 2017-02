Chiar si in lumea modelelor exista dispute, una dintre ele avand ca subiect statutul anumitor fete. Miranda Kerr vorbeste despre Gigi Hadid si Kendall Jenner, dar si despre adevaratele supermodele.

Dupa ce anul trecut Rebecca Romijn si Janice Dickinson au spus ca Gigi si Kendall nu sunt supermodele, ci doar fete populare in social media, s-a creat o adevarata controversa. Unele voci din industria modei sustin ca au atat de mult succes datorita celebritatii familiei, iar altele sunt de parere ca fetele merita toata atentia, deoarece lucreaza foarte mult.

Desi disputa a avut loc anul trecut, Miranda vorbeste despre Gigi Hadid si Kendall Jenner, spunand ca este foarte bine ceea ce face ele, aducand diversitate in aceasta industrie.

“Iubesc ca pot face si reclame si editoriale. Simt ca exista mai multe posibilitati in ziua de astazi in modelling. In trecut fie erai un model pentru pictorial, fie unul pentru reclame.”, a declarat aceasta in cadrul unui interviu pentru un site de lifestyle.

Asadar, Miranda Kerr chiar le sustine pe fete in cariera lor si considera ca ar trebui sa procedeze la fel ca pana acum.

