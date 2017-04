Metoda inedita prin care Iggy Azalea a slabit 6 kilograme intr-o saptamana

Iggy Azalea a slabit 6 kilograme intr-o saptamana prin… dans. De fapt, nu este vorba doar de o miscari obisnuite, ci de twerking.

Artista a vorbit in cadrul unui interviu la un post de radio despre cum a slabit 6 kilograme in timpul repetitiilor pentru noul sau videoclip, „Mo Bounce”. Iggy a recunoscut ca a avut nevoie de ajutor pentru a executa atat de mult aceasta miscare si, desi nu si-a imaginat vreodata ca poate fi atat de dificil, se pare ca ar fi nevoie si de yoga pentru a reusi sa faci twerking: „Am fost la cursuri. Am pe cineva care este foarte, foarte buna la twerking si m-a ajutat. Nu mi-am dat seama niciodata cand de flexibila trebuie sa fii pentru a face asa ceva. Profesoara mea mi-a zis ‘Iti sugerez sa faci lectii de yoga’ si nici nu stiam ca trebuie sa faci yoga pentru a fi twerker, dar aparent trebuie.”

Iggy a spus si ca a fost mai atenta la alimentatia ei, deoarece trebuia sa danseze imbracata destul de sumar, insa datorita repetitiilor a reusit sa slabeasca atat de mult.