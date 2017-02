Mesajul lui Barack Obama catre Michelle Obama de Valentine’s Day

Astazi a fost Valentine’s Day, iar Barack Obama, fostul presedinte al Statelor Unite, nu a intarziat sa ii transmita sotiei sale, Michelle Obama, un mesaj frumos pe Twitter.

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN

— Barack Obama (@BarackObama) February 14, 2017