Melanie Griffith vorbeste sincer despre operatiile estetice, dependenta si relatiile anterioare

Actrita in varsta de 59 de ani, Melanie Griffith, apare in numarul din apriliei al revistei Porter, intr-o rochie semnata Victoria Beckham, si face dezvaluiri sincere despre viata sa.

In ceea ce priveste operatiile estetice pe care si le-a facut de-a lungul timpului, Melanie spune ca la inceput nu a realizat cat de mult au transformat-o , pana in momentul in care persoanele din jur erau vizibil mirate de felul in care aceasta arata. „M-am simtit foarte ranita, dar am luat masuri, am mers la un alt doctor care din fericire, a reusit sa repare interventiile nereusite, iar acum arat mult mai bine”.

„Dependenta de care am suferit nu m-a marcat foarte mult, eram o mama foarte activa, nu eram genul care sa uite de tot si de sine, probabil nu am facut toate lucrurile bine in totalitate, insa am fost acolo pentru copiii mei atunci cand acestia au avut nevoie”.

Despre relatiile cu Warren Beatty, Jack Nicholson si Ryan O’’Neal, Melanie Griffith spune ca intr-adevar a avut cate ceva cu fiecare dintre ei, acum ceva timp, dar nu ceva serios. „Sunt oameni minunati”, cu care actrita a ramas in relatii de prietenie.

Pe de alta parte marturiseste ca mariajul cu Antonio Banderas s-a incheiat din cauza ei si isi asuma faptul ca la un moment dat nu s-a mai simtit confortabil si sigura pe ea. Acum isi doreste sa faca tot ce vrea si sa se bucure de viata.

Text: Dumitru Mihaela

Foto: Instagram