Melania Trump ii multumeste pentru sustinere lui Emily Ratajkowski, intr-un mod neasteptat

Modelul Emily Ratajkowski a postat pe Twitter mai multe mesaje prin care preciza ca modul in care presa din lumea intreaga o ataca pe Melania Trump este iresponsabil si ipocrit. Emily a facut astfel referire la numeroasele publicatii care sustin ca, in adolescenta, Melania a lucrat pentru o agentie de modelling care presta si servicii de escorta.

Desi Melania a dat in judecata respectivele publicatii, zvonurile au continuat sa apara si sa se inmulteasca.

Prima Doamna a Americii i-a raspuns tot pe Twitter lui Emily, scriind „Aplaud toate femeile din intreaga lume care vorbesc, sustin si stau alaturi de celelalte femei”, folosind si doua hastag-uri: „#PowerOfEveryWoman #PowerOfTheFirstLady.

De la investirea lui Donald Trump in functia de Presedinte al Americii, Melania nu a fost foarte prezenta pe Twitter, insa lucrurile par sa se schimbe. Recent, ea a postat o imagine in care aparea alaturi de Prima Doamna a Japoniei, folosind si atunci acest hastag: #PoweroftheFirstLady.

Desi mesajul postat de Melania pe Twitter este unul de sustinere adresat femeilor din toata lumea, acest hastag (Puterea Primei Doamne) poate fi considerat putin ironic daca tinem cont de faptul ca Melania isi indeplineste atributiile de Prima Doamna doar in weekend, ea locuind in continuare in New York si nu in Washington.

