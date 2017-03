Melania Trump: discurs emotionant despre stoparea violentei impotriva femeilor si a copiilor

In cadrul ceremoniei de acordare a premiilor „International Women of Courage”, Melania Trump, recent devenita Prima Doamna a Statelor Unite, a tinut si un discurs foarte emotionant.

Melania Trump nu este Prima Doamna de mult timp, asa ca nu si-a definit inca foarte bine rolul pe care il va juca si cauzele pentru care va lupta pe parcursul mandatului. Totusi, intr-un discurs tinut recent, Melania Trump a vorbit cu pasiune despre stoparea violentei impotriva femeilor si a copiilor.

In cadrul unei ceremonii care a onorat 13 femei curajoase, care si-au riscat viata pentru a lupta pentru drepturile omului, Melania Trump a tinut un discurs in care indeamna tinerele femei sa vada in acestea un exemplu demn de urmat si in care le recunoaste calitatea de adevarate eroine.

Melania Trump a incurajat, prin cuvintele sale, toate tinerele femei (dar nu numai) sa se simta mai puternice si mai inspirate de lupta impotriva violentei si a discriminarii.

„Impreuna, trebuie sa declaram ca era tolerantei brutalitatii impotriva femeilor si a copiilor a luat sfarsit si sa afirmam ca momentul femeilor din intreaga lume este acum”, a incheiat Melania Trump.

Pe tot parcursul discursului sau, Melania nu a facut niciun fel de mentiune despre sotul sau, Donald Trump.

Foto: Hepta