Melania Trump, din nou in mijlocul unei controverse

Melania Trump se afla acum mai mult ca oricand in atentia lumii intregi, fiind privita de multi cu admiratie.

In acelasi timp, actiunile sotului sau, Donald Trump, nu fac decat sa dea nastere la numeroase controverse, revolte si proteste.

Una dintre cele mai criticate masuri impuse de Donald Trump de cand a devenit presedinte este fara indoiala cea care vizeaza contruirea unui zid de-a lungul granitei dintre America si Mexic.

Pe fondul acestui scandal, decizia revistei Vanity Fair Mexic de a publica un articol pozitiv despre Melania Trump – si o imagine cu ea pe coperta – a fost intampinata cu revolta de catre populatia Mexicului.

Este drept, imaginea nu este noua, face parte dintr-un editorial publicat in 2016 in Revista GQ. Fotografia o prezinta pe Melania Trump intr-o ipostaza glam in timp ce tine in maini o furculita si o lingura plina cu bijuterii, iar in fata ei este un bol cu bijuterii. In plus, revista o prezinta pe Melania Trump ca fiind noua Jackie Kennedy.

Intamplator, revista a aparut pe piata exact in ziua in care Trump a declarat ca Mexic ar trebui sa plateasca pentru construirea zidului si a decis sa impoziteze cu 20% toate importurile din aceasta tara.

Cititorii revistei, dar nu numai, au criticat vehement revista si si-au exprimat dezacordul pe retelele de socalizare.

“Intelegem ca acest complicat moment a coincis cu aparitia revistei, insa intentia noastra a fost sa contribuim, ca intotdeauna, cu un punct de vedere independent si critic despre problemele curente si persoanele implicate”, se arata in declaratia data de echipa redactionala.

Printre cei care au criticat de-a lungul timpului revista Vanity Fair se numara si…. Donald Trump!

Intr-un mesaj postat pe Twitter in decembrie 2016, Donald Trump isi intreba retoric simpatizantii: “S-a uitat cineva la aceste foarte slabe numere ale Revistei Vanity Fair?”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE