Melania Trump da in judecata publicatia Daily Mail, care a afirmat ca sotia presedintelui Statelor unite a fost escorta in anii 1990.

Daily Mail a publicat un articol, care citeaza o publicatie din tara de origine a Melaniei, Slovacia, potrivit careia aceasta a lucrat pentru o agentie de modeling care presta si servicii de escorta. Melania a intentat un proces impotriva detinatorului publicatiei, luni, la curtea de apel din New York.

Acuzatia nu face referire in mod explicit la statusul acesteia ca Prima Doamna a Statelor Unite. Aceasta se refera insa la faptul ca articolul i-a adus un prejudiciu de imagine produs prin afirmatii pe care le considera ca fiind calomnioase si defaimatoare.

Melania mai face referire la faptul ca acest prejudicu de imagine i-ar fi afectat oportunitatea de a lansa un brand international de produse din mai multe categorii. Brandul ar fi inclus produse de ingrijire a parului, produse de make-up si colectii de haine. Acesta oportunitate ar fi avut potentialul de a se transforma intr-o afacere in valoare de milioane de dolari. De aceea, Prima Doamna cere daune totale in valoare de 150 de milioane de dolari.

Daily Mail se apara spunand ca nu au afirmat niciodata faptul ca aceste presupozitii ar fi adevarate si ca nu au mentionat sub nicio forma ca Melania Trump a lucrat ca escorta sau in industria sexului.

Melania Trump a mai dat in judecata si un blogger din Statele Unite ale Americii care a facut aceleasi afirmatii defaimatoare.

Text: Florentina Dinu

Foto: Arhiva Revistei ELLE