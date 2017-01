Tot mai multi designeri isi doresc sa lucreze cu cea care va deveni, poate, printesa. Desi oricine si-ar dori sa colaboreze cu ea, Meghan Markle si-a lansat prima colectie de haine in colaborare cu un brand canadian.

Iubita Printului Harry a creat o colectie formata din cinci piese vestimentare, stocul fiind deja aproape epuizat in majoritatea magazinelor.

Meghan a ales sa creeze pentru acest brand piese pe care le poarta si ea, precum colanti din piele artificiala, bluza gri oversize si un body negru.

Noua colectie nu este singurul lucru de care s-a ocupat actrita in ultimul timp.(ea a semnat contractul cu brandul in urma cu 18 luni, inainte de relatia cu Printul Harry). Meghan a calatorit in scopuri caritabile in India impreuna cu organizatia World Vision.

Aflata in Delphi pentru cinci zile, aceasta a aflat despre problemele cu care se confrunta femeile si fetele din zona si a discutat despre educatie, sanatate, dezvoltarea economica si rolul si puterea femeilor.

Meghan Markle a fost intr-o astfel de calatorie si in 2016, in Africa, vorbind de intreaga experienta pe site-ul ei, TheTig.com.

Foto: Arhiva Revistei ELLE