Megan Fox pozeaza in lenjerie intima pentru o noua campanie

Megan Fox pozeaza in lenjerie intima, rezultatul fiind o serie de imagini incendiare. Starul din New Girl apare intr-un spot publicitar de 30 de secunde, care a fost filmat in Hollywood Hills, de celebrul fotograf al vedetelor, Ellen Von Unwerth.

Chiar daca are trei copii, cel mai mic avand abia 7 luni, Megan are un corp impecabil si pare sa fie mai in forma ca niciodata. In imagini, ea apare purtand piese din noua colectie, printre care un body din latex, un sutien intr-o culoare sidefata sub un halat de matase. Alta piesa faimoasa din colectie este un body din dantela, cu detalii fine care il fac sa arate extraordinar.

Pe langa outfit-urile extrem de provocatoare, actrita a adoptat si un machiaj pe masura. Buzele rosii si ochii conturati cu tus au dat un aer pin-up intregului aspect, iar parul coafat in bucle bogate a completat perfect aceasta imagine sexy.

Pe langa aceasta colaborare de imagine a brandului cu Megan, aflam ca ea va crea in colaborare cu ei si o colectie capsula, care se pare ca va aparea in jurul perioadei sarbatorilor de iarna.

