Matthew McConaughey ne dezvaluie secretul unei casnicii fericite

Cand a fost intrebat de un reporter care e secretul unei relatii fericite, Matthew McConaughey a inceput prin a spune ca e nevoie de respect si sensul umorului.

A dezvoltat: “Viata te streseaza destul, omule, e placut sa ai un partener care sa te sustina. Sa te sustina sa fii tu insuti. Si tu trebuie sa il sustii pe el sa fie el insusi. Cunosc multe relatii- la naiba am fost parte din ele – in care daca sunteti departe unul de celalalt si tu te distrezi sau faci ceva, celalalt nu e asa fericit pentru tine pentru ca ai facut ceva independent de el.”

Actorul a intrat in detalii si a vorbit despre casatoria sa si cum procedeaza el in relatia cu sotia sa sau cu copiii lui. “Omule, sunt destul de norocos sa am o sotie care, atunci cand am succes independent de ea pentru ca ma aflu in alt loc, ea se bucura pentru mine in acel moment asa cum ma bucur si eu. Asta imi permite si mie sa fiu la fel de fericit pentru ea cand face ceva de una singura, ceva care nu are legatura cu mine,” a mai spus el.

In ceea ce priveste viata de tata si cum se descurca cu provocarile aduse de aceasta, Matthew nu are o reteta fixa: “Ceea ce stiu despre cum sa fii un tata e asta: Daca ii iubesti, nu prea poti sa o dai in bara.Nu o sa faci unele lucruri cum trebuie. Dar daca copilul acela stie ca e iubit in interiorul caminului sau, se va inalta in afara lui. O sa zboare.”

Matthew e cu adevarat o persoana care inspira intelepciune si un adevarat exemplu al unui om de la care ai multe de invatat.

Un ultim sfat pe care l-a impartasit reporterului s-a legat de tendinta generala a oamenilor de a nu face fata cu brio stresului: “Noi cream drama. Au fost atatea momente in care mi-am zis ’o doamne, asta e o criza’ dar cand te uiti inapoi realizezi ca nu era o criza! Aproape ca am transformat-o eu intr-una. Dar nu era una. ”

Interviul a avut loc pe fondul unei discutii legate de recentul rol al lui Matthew ca Kenny Wells, personaj din filmul Gold. Pelicula a fost lansata in cadru restrans pe 30 decembrie 2016, iar incepand cu 27 ianuarie 2017 filmul a fost distribuit publicului larg. Productia a primit si o nominalizare la Oscar, pentru Cel Mai Bun Cantec Original.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE