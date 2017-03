Marion Cotillard a devenit mama pentru a doua oara

Marion Cottilard a devenit mama pentru a doua oara, vestea fiind confirmata de reprezentatii actritei pentru People. Aceasta a nascut o fetita, fiind al doilea copil pentru ea si sotul ei, Guillaume Canet.

Actrita in varsta de 41 de ani a anuntat in septembrie ca este din nou insarcinata printr-o postare pe Instagram in care vorbeste si despre sotul ei. Marion a dorit astfel sa raspunda si zvonurilor conform carora ea ar fi fost motivul divortului Angelinei Jolie de Brad Pitt.

Marion Cottilard si Guillaume Canet formeaza un cuplu din 2007 si au jucat impreuna in filmul „Jeux d’enfants”. Acestia au impreuna si un fiu, in varsta de 5 ani.

Foto: Arhiva Revistei ELLE