La doar 19 ani, Malala Yousafzai a devenit cel mai tanar mesager pentru pace ONU pentru lupta pe care o duce pentru a sustine educatia fetelor.

Ceremonia de primire a acestei distinctii a avut loc la New York, Malala adresand cateva cuvinte celor prezenti: „Schimbarea incepe cu noi si ar trebui sa inceapa acum. Daca vreti un viitor bun, trebuie sa lucrati acum, sa nu asteptati sa faca altcineva asta”.

Totodata, Secretarul General al ONU, António Guterres a spus ca aceasta nu este doar un erou, ci este o persoana foarte dedicata si generoasa, care desi a castigat un Premiu Nobel, este in continuare simpla si deschisa cu toate persoanele: „De obicei persoanele care primesc aceste premii devin pline de vanitate, devine mai greu sa poti vorbi cu ele, dar tu esti un exemplu fantastic de prietenie si simplitate ca ne face pe noi sa fim foarte recunoscatori”.

In aceasta saptamana Malala va fi cea mai tanara persoana care se va adresa Parlamentului canadian si cea de-a sasea persoana care va primi cetatenia canadiana de onoare.

Malala Yousafzai traieste acum in UK, dupa ce in 2012, cand avea doar 15 ani, a fost impuscata in cap, deoarece a vorbit impotriva talibanilor si a interzicerii dreptului femeilor la educatie. Acceasta a devenit un model in lupta pentru dreptul fetelor si femeilor din intreaga lume la educatie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE