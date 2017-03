Madalina Ghenea este insarcinata in luna a opta, cu primul copil

Madalina Ghenea este insarcinata, modelul asteptand primul copil impreuna cu iubitul ei, Matei Stratan.

Nu este prima data cand se vorbeste de faptul ca Madalina Ghenea este insarcinata, insa aparitia pe coperta revistei The Art of Living confirma zvonurile care circulau de ceva timp.

Mai mult chiar, in imagine se vede ca sarcina Madalinei este destul de avansata.

Desi este foarte activa pe retelele de socializare, Madalina Ghenea nu a postat nicio fotografie din care sa reiasa faptul ca ar fi insarcinata, ci numai portrete sau instantanee in care suprinde momente importante din viata ei. Prin cel mai recent post, Madalina Ghenea le arata celor care o urmaresc pe Instagram florile pe care le-a primit de 1 martie.

Madalina Ghenea si Matei Stratan formeaza un cuplu de aproximativ un an. In luna ianuarie a acestui an au aparut zvonuri cu privire la faptul ca cei doi s-ar fi casatorit in timpul vacantei pe care au petrecut-o de Sarbatori in Maldive.

A post shared by Madalina Diana Ghenea (@officialmadalinaghenea) on Feb 13, 2017 at 11:32pm PST

Foto: Instagram