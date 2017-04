Loredana in 2000 – Interviu si poze de colectie #ELLEGold

ELLE: De cand te-ai casatorit, esti mult mai aproape de televiziune. Nu te-ar tenta sa ai propriul tau show tv?

Loredana: Mi s-au facut extrem de multe propuneri, nu numai din partea PRO TV, ci si de la alte televiziuni, incepand cu anii ’90. Am mai avut mici tentative, dar am renuntat pentru ca mi-am dat seama ca lucrul cel mai important pe care trebuie sa-l fac este sa cant. Un show mi se pare destul de restrictiv si de riscant pentru ca poti cadea foarte repede in ridicol si poti plictisi oamenii foarte repede.

ELLE: E adevarat ca show-ul pe care il face Mihaela Radulescu ar fi trebuit sa-l faci tu? Si ca totul s-ar fi stricat in momentul in care Florin Calinescu i-ar fi propus Mihaelei, in direct, la Chestiunea Zilei, sa-l faca ea?

Loredana: Ha-ha, nu, Doamne fereste, nu-i adevarat. Cred ca astea sunt inventii. N-are nici o legatura cu mine. Doar stii cine a scris scenariul acestui show…



ELLE: Cine?

Loredana: Cine produce toate show-urile din PRO TV? Sotul meu… Nu, e o chestie total ilogica, este absolut hilar. Dar ma surprinde fiindca am mai auzit si de la altii ca Mihaela ar fi zis chestia asta.

ELLE: Intre tine si Mihaela Radulescu este vreun conflict?

Loredana: Nu, nu este absolut nici un conflict. Eu chiar m-am bucurat ca au adus-o inapoi in PRO TV. Imi place de ea, e o tipa isteata, cel putin pentru genul asta de emisiune…De asta mi se pare hilar, ca. daca voiam sa-mi fac un show, puteam sa-l fac de acum zece ani…

ELLE: Bine, dar atunci nu erai casatorita cu Andrei, nici nu aparuse PRO TV-ul..Poate n-ar fi fost la fel de usor. Acum insa sunt mai multe sanse, nu crezi?

Loredana: Nu-i adevarat, chiar din contra, tocmai pentru ca sunt un om foarte echilibrat nu profit niciodata de vreun avantaj in sensul asta. Ai vazut ca sunt zeci de trupe mult mai promovate decat mine si muzica mea la ProFM si PRO TV.

ELLE: Gurile rele spun totusi ca te-ai casatorit cu Andrei Boncea fiindca aceasta casnicie te putea ajuta foarte mult in cariera.

Loredana: Bineinteles ca m-a ajutat. Si nu numai in cariera, ci in tot ceea ce inseamna viata mea. Nu exista om pe pamantul asta sa nu vrea sa-si imbunatateasca viata. Doar nu era sa ma marit cu cineva cu care sa-mi fie mai rau. Eu zic ca faci pasul asta ca sa-ti fie bine, sa fii fericit. Ce e rau in asta, nu inteleg? Eu recunosc ca m-a ajutat si impreuna am devenit mai puternici. Asta nu poate decat sa fie extraordinar.

ELLE: Se poate spune atunci ca, acum trei ani, cariera ta intrase intr-un con de umbra din care a fost scoasa de casnicia cu Andrei?

Loredana: Nici pe departe. Eu cant de la 14 ani si am vandut milioane de discuri, am facut sase albume inainte sa-l cunosc pe Andrei.



ELLE: Care dintre discurile tale s-a vandut cel mai bine? Cel cu “Buna seara, iubito!”?

Loredana: Da. S-au vandut un million si ceva de copii. Si vreau sa-l reeditez pentru ca am reluat colaborarea cu Andrei Enescu.



ELLE: Cum asa?

Loredana: Mi-am dat seama -de fapt, am stiut dintotdeauna ca Adrian Enescu este unul dintre cei mai importanti muzicieni din Romania.

ELLE: Dar in ultima perioada n-am mai auzit nimic de el…

Loredana: A fost mai mult plecat, s-a ocupat de publicitate, a lucrat in strainatate, cu Michael Cretzu, la proiectele gen Enigma… Este un muzician in adevaratul sens al cuvantului, asa cum ar vrea multi sa fie si, fiindca nu reusesc, lovesc in altii. Dar stii cum e, cainii latra, caravana trece.