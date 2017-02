Leonardo DiCaprio – Sherlock Holmes Italian in noul film

Paramount Pictures l-a ales pe Leonardo DiCaprio sa joace rolul personajului principal din cartea “The black hand” a lui Stephan Talty.

Povestea aduce in prim plan un curajos politist din New York, care imigrase din Italia si ajunsese pe urmele celei mai de temut mafii din anii 90, din America. Joe Petrosino este denumit varianta italiana a lui Sherlock Holmes intrucat aresteaza si deporteaza zeci de criminali, in incercarea sa de a ajunge pe urmele mafiei care rapeste oameni pentru a se bucura de rascumparari grase de la familiile lor.

Metoda aceasta cruda de a face bani a fost numita “ The black hand” si desi Petrosino nu a fost singurul politist care se ocupa de acest caz, a devenit cel mai faimos, poate pentru ca si moare in numele legii in 1909.

Deoarece cartea aduce la lumina o poveste reala de pe strazile din New York ale perioadei respective, pelicula este una mult asteptata de public. Va dura insa pana cand o vom putea vedea in cinematografe, intrucat producatorii abia lucreaza la gasirea unui scriitor care sa adapteze cartea intr-un scenariu de film.

Acesta nu este singurul proiect viitor al lui Leonardo Dicaprio. In decembrie anul trecut, actorul a confirmat ca are un proiect in desfasurare cu Martin Scorsese si anume filmul The Devil in the White City”.

