Lena Dunham confirma ca se va realiza un film „Girls”“O sa facem filmul. Vreau doar sa las suficient spatiu ca sa le gasim pe fete intr-un loc foarte diferit fata de cel in care le-am lasat. Daca HBO a platit pentru doua filme Sex and the City, ar face bine sa plateasca si pentru unul de-al nostru.” a spus ea reporterilor.

Pana cand vom afla date concrete despre aparitia filmului, ne multumim cu raspunsul afirmativ al actritei.

Al saselea si ultimul sezon din serialul Girls va avea premiera duminica, 12 februarie.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE