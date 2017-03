Lee Radziwill vs Kanye West

Promisiunea lui Kanye West de la MTV Video Music Awards din 2015 – cum ca va candida la urmatoarele alegeri prezidentiale – deja nu mi se mai pare o gluma, ci o amenintare destul de mare.

Oricum, tin minte foarte clar momentul in care eu personal am inceput sa simt declinul care marcheaza aceasta perioada, pe care o traverseaza generatia noastra.

Ma aflam la New York, la Saptamana Modei. Era in jurul anului 2007, aproape de inceputul declinului/recesiunii. Show-ul Oscar de la Renta era si atunci, ca si acum, unul foarte ravnit, cu singura diferenta ca la vreme aceea omul Oscar de la Renta era inca in viata.

Aglomeratia de la show-uri nu era inca populata de bloggeri si fashioniste online, asadar era era epoca pre influenceri/bloggeri/staruri din social media. Starurile erau vedetele din cinema, muzica, personalitati diverse, apropiatii brand-ului, care in cazul lui Oscar de la Renta reprezentau tot high life-ul newyorkez.

La un moment dat, in toata forfota aceea o identific pe Lee Radziwill si, evident, mi se taie respiratia. Aceasta doamna fermecatoare este pentru mine un reper de stil, rafinament si eleganta. Nu stiu daca am vazut vreodata o persoana mai eleganta. Sora lui Jacqueline Kennedy, Lee Radziwill, este un om care a trait istoria (cumnata lui Kennedy, prietena intima a lui Truman Capote, muza lui Cecil Beaton si Horst P. Horst, PR-ul executiv al lui Giorgio Armani, decorata de statul francez cu Legiunea de Onoare), si a avut o viata remarcabila.

Fotografii au vazut-o si s-au indreptat spre ea. Pret de o secunda, caci exact atunci a aparut Kanye West, la vremea aceea o figura nu atat de populara precum este azi. Chiar si asa, fotografii s-au napustit realmente pe el, uitand complet de Radziwill, de fapt imbrancind-o ca sa-si faca loc mai aproape de West. Singura si putin stinghera, incerca sa-si faca loc cu greu, printre zecile de fotografi infierbantati, spre locul ei din primul rand.

Atunci mi-am dat seama ca ceva nu este in regula, ca ceva s-a schimbat si poate sa devina periculos chiar. Valorile si reperele se schimbau in mod radical. Kanye West era adulat, in timp ce Radziwill era calcata in picioare. Si nu se intamplase pe un stadion, sau la un concert hip hop, ci la New York Fashion Week.

