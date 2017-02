Lady Gaga va aparea intr-o reclama Tiffany care va rula in timpul difuzarii mult asteptatului Super Bowl

Super Bowl, cel mai vizionat meci de fotbal american a devenit aproape o sarbatoare nationala in America. Oamenii sunt parca si mai emotionati de spectacolele din timpul pauzelor, decat de meciul in sine. Fiind privit de mai toata lumea, meciul reprezinta o platforma uriasa de publicitate pe care se bat multe companii.

In acest an, vom vedea in timpul pauzelor publicitare reclama de 60 de secunde de la noua colectie a casei de bijuterii, Tiffany City Hardwear. Linia va prezenta modele inspirate de bratara unisex din 1971 si va enumera cercei, inele, coliere si pandantive.

Lady Gaga si-a exprimat sincera admiratie pentru brand, relatand: “In New York te nasti stiind ca Tiffany sunt cei mai buni si ca acolo se intampla magia. Pentru mine, Tiffany reprezinta bijuterii americane fara varsta.”

Mult asteptata campanie a fost regizata de echipa Tiffany, in colaborare cu fashion icon-ul Grace Coddington si a fost fotografiata de David Sims.

Colectia Tiffany City Hardwear va fi disponibila online incepand cu 2 mai si in magazine incepand cu 28 aprilie. Cei care nu mai pot sa astepte pana la datele precizate, pot sa pre-comande incepand cu 5 februarie.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE